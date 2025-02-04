6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Yıkılan sitelerin yerinde depreme dayanıklı yeni binalar yükseldi

6 Şubat 2023'teki depremlerde Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye'de yıkılan bazı sitelerin yerinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında modern ve depreme dayanıklı binalar inşa edildi.

Kahramanmaraş'ta Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde yıkılan ve 1074 kişinin hayatını kaybettiği 12 bloklu Ebrar Sitesi ile 406 kişinin hayatını kaybettiği 6 apartmanın yerine 32 bloklu site yapıldı.

TOKİ ve Emlak Konut tarafından "fore kazık" ve "beton perde" sistemi kullanılarak yeniden inşa edilen dairelerin teslimatına başlandı.

32 bloktan oluşan, 678 daire ile 99 ticari alanın yer aldığı sitede, yürüyüş yolları, halı saha, basketbol sahası, çocuk oyun parkları, fitness salonu gibi sosyal alanlar da bulunuyor.

- Hatay

Depremlerin en fazla hasar bıraktığı Hatay'da, 88 binden fazla yapı ya yıkıldı ya da ağır hasar aldı.

Bunların arasında 57 blokundan 43'ü depremde yıkılan ve 526 kişinin hayatını kaybettiği Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'ndeki "600 Evler Sitesi" olarak bilinen 600 Evler Konut Yapı Kooperatifi de yer aldı.

Geri kalan bloklarının da kontrollü yıkımı sonrasında enkaz kaldırma çalışmalarıyla 96 bin 812 metrekarelik alanda Emlak Konut GYO tarafından yerinde kentsel dönüşüm projesi hazırlandı.

Proje sayesinde fore kazık üzerine radye temel ve dolguyla güçlendirilen zemine, 25 blok inşa edildi.

Her blokunda 3+1'lerden oluşan 24 daire bulunan site, aynı yerinde depreme dayanıklı şekilde yeniden yükseldi.

Modern yapısıyla dikkati çeken sitede hak sahipliği bulunan depremzedeler, ince işçiliklerin de tamamlanmasıyla yeni evlerine geçmeye başlayacak.

- Osmaniye

Osmaniye'de de 6 Şubat'taki depremlerde 273 bina yıkıldı.

Her biri 9 katlı 14 bloku bulunan Metin Tamer Sitesi'nin 2 blokunun da depremde yerle bir olması nedeniyle 132 kişi yaşamını yitirdi.

Daha sonra hasarlı blokların da yıkımının tamamlanmasıyla bu alanda yerinde kentsel dönüşüm projesi başlatıldı.

Yerinde dönüşümle inşa edilen sitede, sağlam zemin üzerine yapılmış 427 konut ve 88 iş yeri yeniden yükseldi.