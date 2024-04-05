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        İskenderun'da Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 16:13 Güncelleme: 05.04.2024 - 16:13
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        İskenderun'da Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Hatay Barosu Başkanı Erhan Nizamoğlu, Atatürk Bulvarı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        İskenderun Adliyesi'nde devam eden programda, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden avukatlar anısına yaptırılan anıta karanfil bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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