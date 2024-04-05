İskenderun'da Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Hatay Barosu Başkanı Erhan Nizamoğlu, Atatürk Bulvarı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
İskenderun Adliyesi'nde devam eden programda, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden avukatlar anısına yaptırılan anıta karanfil bırakıldı.
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