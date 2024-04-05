Hatay'da Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi
Hatay'da 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Hatay'da 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Hatay Barosu Başkanı Erhan Nizamoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.
Hatay Adliyesi'nde bulunan baroda devam eden programda, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde hayatını kaybeden avukatlar anısına yaptırılan anıta karanfil bırakıldı.
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