Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi

        Hatay'da 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 13:23 Güncelleme: 05.04.2024 - 13:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'da 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Hatay Barosu Başkanı Erhan Nizamoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

        Hatay Adliyesi'nde bulunan baroda devam eden programda, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde hayatını kaybeden avukatlar anısına yaptırılan anıta karanfil bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        30 yaş altı milyarderlerin ortak noktası
        30 yaş altı milyarderlerin ortak noktası
        Mucize kadın dehşeti anlattı
        Mucize kadın dehşeti anlattı
        Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı
        Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı
        En çok işçi aranan meslekler
        En çok işçi aranan meslekler
        42 erkek rakibini geride bırakıp muhtar oldu
        42 erkek rakibini geride bırakıp muhtar oldu
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Beşiktaş'taki yangın faciasında ihmaller zinciri
        Beşiktaş'taki yangın faciasında ihmaller zinciri
        Parkinson'a rağmen oyunculuğa dönecek
        Parkinson'a rağmen oyunculuğa dönecek
        Anne, oğul evde baba araçta yanarak öldü!
        Anne, oğul evde baba araçta yanarak öldü!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu yazıyı okumadan kedi sahiplenmeyin!
        Bu yazıyı okumadan kedi sahiplenmeyin!
        Çığ riski nedeniyle 106 gün kapalı kaldı!
        Çığ riski nedeniyle 106 gün kapalı kaldı!
        Bade İşçil'den aşk açıklaması
        Bade İşçil'den aşk açıklaması
        Yeni 200 TL ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle verildi
        Yeni 200 TL ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle verildi
        Los Angeles tarihinin en büyük soygunu!
        Los Angeles tarihinin en büyük soygunu!
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        Bayram rotaları
        Bayram rotaları
        140 milyar lira sermayeli yeni bir holding doğuyor
        140 milyar lira sermayeli yeni bir holding doğuyor
        Yüzmek için göle girdi! İlk acı haber geldi!
        Yüzmek için göle girdi! İlk acı haber geldi!
        Dönüşümünü tamamladı, şimdi hedef küresel liderlik
        Dönüşümünü tamamladı, şimdi hedef küresel liderlik

        Benzer Haberler

        İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez mazbatasını aldı
        İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez mazbatasını aldı
        Depremzede kadınların hazırladığı iftarlıklar, konteyner kentlerdeki sofral...
        Depremzede kadınların hazırladığı iftarlıklar, konteyner kentlerdeki sofral...
        Hatay'da Asi Nehri'nde erkek cesedi bulundu
        Hatay'da Asi Nehri'nde erkek cesedi bulundu
        AK Parti Hatay İl Başkanı Erdoğan: Suç duyurunda bulunacağız
        AK Parti Hatay İl Başkanı Erdoğan: Suç duyurunda bulunacağız
        Hatay'da "İlmihal Yarışması" düzenlendi
        Hatay'da "İlmihal Yarışması" düzenlendi
        Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül mazbatasını aldı
        Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül mazbatasını aldı