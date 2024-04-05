İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez mazbatasını aldı

Programa, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, AK Parti İlçe Başkanı Bülent Özer, MHP İlçe Başkanı Turan Bozkurt, meclis üyeleri ve partililer de katıldı.

Dönmez, ilçenin her mahallesine eşit hizmet ulaştırmak için çalışacağını belirtti.

Törenin ardından İskenderun Belediyesine geçen Dönmez, burada vatandaşlara hitap etti.

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