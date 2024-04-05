Hatay'da evlilik kredisi başvurusu kabul edilen çiftlere aile eğitimi

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli çiftlerin evlilik konusunda desteklenmesi amacıyla başlatılan ve deprem bölgesinde öncelikli olarak 'evlilik kredisi' başvurusu kabul edilen çiftlere yönelik 'Aile Eğitim Programı' başladı. Programda şu an kredi başvurusu olumlu sonuçlanan 282 kişi eğitim alacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde 'Aile Eğitim Programı' eğiticilerinin verdiği eğitimlerde, çiftlerin nikah sürecinin başlamasıyla eğitimler de başlıyor. Proje ve başvurular hakkında bilgi veren Hatay Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Süleyman Yıldırım, "Evlilik öncesi dar gelirli çiftlerin desteklenmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması, ekonomik psikolojik ve sosyal açıdan sunulan desteklerle gençlerin evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine kurulması ve gençlerin evliliğe teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Başvuru koşullarımızda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, çiftlerimizin 18-29 yaş aralığında bulunması yani 30 yaşından gün almaması, başvuran çiftlerden en az birinin 6 Şubat tarihinde deprem olan illerden birinde ikamet ediyor olması, her çiftin aylık toplam brüt gelirinin 2 asgari ücreti geçmiyor olması. Bakanlığımız tarafından belirlenen suçlardan ceza almamış olmak, kriterler olarak belirlendi" dedi.

HER 6 AYDA 1 EĞİTİM Başvurusu kabul edilen çiftlere yönelik evlilik öncesi eğitim verileceğini belirten Yıldırım, "Proje kapsamında evlenecek çiftlerden yalnızca biri, tek seferde krediden faydalanabilir. Kredi başvuruları 15 Şubat tarihinde e-Devlet sistemi üzerinden başlamıştı. Başvuru yapan çiftlerin koşulları değerlendirilmiş, koşulları sağlayan çiftlerin de evlilik öncesi eğitim planlamaları yapılmıştır. Nikahtan önce 1, nikahtan sonra her 6 ayda 1 aralıklarla aile eğitim programı eğiticileri tarafından 4 defa gerçekleştirilecek olan bu eğitimlere katılım zorunludur. Çiftlerimiz, bakanlığımız evlilik öncesi eğitim uzmanları tarafından, evlilikte iletişim ve yaşam becerileri, evlilikte sağlık, evlilik ve hukuk konularında eğitim alacaklardır" diye konuştu.