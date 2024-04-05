Hatay'da evlilik kredisi başvurusu kabul edilen çiftlere aile eğitimi
AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli çiftlerin evlilik konusunda desteklenmesi amacıyla başlatılan ve deprem bölgesinde öncelikli olarak 'evlilik kredisi' başvurusu kabul edilen çiftlere yönelik 'Aile Eğitim Programı' başladı.
AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli çiftlerin evlilik konusunda desteklenmesi amacıyla başlatılan ve deprem bölgesinde öncelikli olarak 'evlilik kredisi' başvurusu kabul edilen çiftlere yönelik 'Aile Eğitim Programı' başladı. Programda şu an kredi başvurusu olumlu sonuçlanan 282 kişi eğitim alacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde 'Aile Eğitim Programı' eğiticilerinin verdiği eğitimlerde, çiftlerin nikah sürecinin başlamasıyla eğitimler de başlıyor. Proje ve başvurular hakkında bilgi veren Hatay Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Süleyman Yıldırım, "Evlilik öncesi dar gelirli çiftlerin desteklenmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması, ekonomik psikolojik ve sosyal açıdan sunulan desteklerle gençlerin evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine kurulması ve gençlerin evliliğe teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Başvuru koşullarımızda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, çiftlerimizin 18-29 yaş aralığında bulunması yani 30 yaşından gün almaması, başvuran çiftlerden en az birinin 6 Şubat tarihinde deprem olan illerden birinde ikamet ediyor olması, her çiftin aylık toplam brüt gelirinin 2 asgari ücreti geçmiyor olması. Bakanlığımız tarafından belirlenen suçlardan ceza almamış olmak, kriterler olarak belirlendi" dedi.
HER 6 AYDA 1 EĞİTİM
Başvurusu kabul edilen çiftlere yönelik evlilik öncesi eğitim verileceğini belirten Yıldırım, "Proje kapsamında evlenecek çiftlerden yalnızca biri, tek seferde krediden faydalanabilir. Kredi başvuruları 15 Şubat tarihinde e-Devlet sistemi üzerinden başlamıştı. Başvuru yapan çiftlerin koşulları değerlendirilmiş, koşulları sağlayan çiftlerin de evlilik öncesi eğitim planlamaları yapılmıştır. Nikahtan önce 1, nikahtan sonra her 6 ayda 1 aralıklarla aile eğitim programı eğiticileri tarafından 4 defa gerçekleştirilecek olan bu eğitimlere katılım zorunludur. Çiftlerimiz, bakanlığımız evlilik öncesi eğitim uzmanları tarafından, evlilikte iletişim ve yaşam becerileri, evlilikte sağlık, evlilik ve hukuk konularında eğitim alacaklardır" diye konuştu.
HATAY’DA 2 BİN 321 ÇİFT BAŞVURDU
Hatay’da 2 bin 321 çiftin evlilik kredisine başvurduğunu aktaran Yıldırım, "Başvurusu değerlendirilerek olumlu sonuçlanan toplam 282 kişiye eğitim almak istedikleri ilçelerimizde evlilik öncesi eğitimi verilmektedir. Şu anda salonumuzda 15-30 Nisan tarihleri aralığında nikahı gerçekleştirilecek olan 35 çiftimiz evlilik öncesi eğitim almak üzere bulunmaktadır. Şehir dışında olanlara da Zoom uygulamasıyla eğiticilerimiz tarafından evlilik öncesi eğitim verilmektedir" ifadelerini kullandı.
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