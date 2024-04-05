Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı

        Hatay'da, 29 Mart-4 Nisan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 13 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 13:40 Güncelleme: 05.04.2024 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'da, 29 Mart-4 Nisan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 13 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

        Valiliğin yazılı açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 29 Mart-4 Nisan'da tarihleri arasında il genelinde operasyonlar düzenledi.

        Operasyonlarda, 3 bin 100 uyuşturucu hap, 50 gram sentetik uyuşturucu, 50 gram esrar, 40 gram kenevir tohumu, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ile 4 ruhsatsız tabanca, 2 tabanca şarjörü, 3 ruhsatsız av tüfeği ve suçtan elde edilen 10 bin 100 lira ele geçirildi.

        Çalışmalarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da yaşandı! Ağabeyini vahşice öldürdü!
        İstanbul'da yaşandı! Ağabeyini vahşice öldürdü!
        30 yaş altı milyarderlerin ortak noktası
        30 yaş altı milyarderlerin ortak noktası
        Mucize kadın dehşeti anlattı
        Mucize kadın dehşeti anlattı
        Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı
        Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı
        En çok işçi aranan meslekler
        En çok işçi aranan meslekler
        42 erkek rakibini geride bırakıp muhtar oldu
        42 erkek rakibini geride bırakıp muhtar oldu
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Beşiktaş'taki yangın faciasında ihmaller zinciri
        Beşiktaş'taki yangın faciasında ihmaller zinciri
        Parkinson'a rağmen oyunculuğa dönecek
        Parkinson'a rağmen oyunculuğa dönecek
        Anne, oğul evde baba araçta yanarak öldü!
        Anne, oğul evde baba araçta yanarak öldü!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu yazıyı okumadan kedi sahiplenmeyin!
        Bu yazıyı okumadan kedi sahiplenmeyin!
        Çığ riski nedeniyle 106 gün kapalı kaldı!
        Çığ riski nedeniyle 106 gün kapalı kaldı!
        Bade İşçil'den aşk açıklaması
        Bade İşçil'den aşk açıklaması
        Yeni 200 TL ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle verildi
        Yeni 200 TL ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle verildi
        Los Angeles tarihinin en büyük soygunu!
        Los Angeles tarihinin en büyük soygunu!
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        Bayram rotaları
        Bayram rotaları
        140 milyar lira sermayeli yeni bir holding doğuyor
        140 milyar lira sermayeli yeni bir holding doğuyor
        Dönüşümünü tamamladı, şimdi hedef küresel liderlik
        Dönüşümünü tamamladı, şimdi hedef küresel liderlik

        Benzer Haberler

        Aile ve Gençlik Fonu'na depremlerden etkilenen Hatay'da 2 bin 321 çift başv...
        Aile ve Gençlik Fonu'na depremlerden etkilenen Hatay'da 2 bin 321 çift başv...
        Hatay'da Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi
        Hatay'da Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi
        İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez mazbatasını aldı
        İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez mazbatasını aldı
        Depremzede kadınların hazırladığı iftarlıklar, konteyner kentlerdeki sofral...
        Depremzede kadınların hazırladığı iftarlıklar, konteyner kentlerdeki sofral...
        Hatay'da Asi Nehri'nde erkek cesedi bulundu
        Hatay'da Asi Nehri'nde erkek cesedi bulundu
        AK Parti Hatay İl Başkanı Erdoğan: Suç duyurunda bulunacağız
        AK Parti Hatay İl Başkanı Erdoğan: Suç duyurunda bulunacağız