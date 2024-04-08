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        Hatay'da çocuklar ramazanın maneviyatını camideki etkinliklerle öğreniyor

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde aileleriyle teravih namazına gelen çocuklar, oyuncaklar ve süslemelerle donatılan Süleymaniye Camisi'nde hem oynayıp eğlenceli vakit geçiriyor hem de ramazanın manevi atmosferini yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 00:33 Güncelleme: 08.04.2024 - 00:33
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        Hatay'da çocuklar ramazanın maneviyatını camideki etkinliklerle öğreniyor
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde aileleriyle teravih namazına gelen çocuklar, oyuncaklar ve süslemelerle donatılan Süleymaniye Camisi'nde hem oynayıp eğlenceli vakit geçiriyor hem de ramazanın manevi atmosferini yaşıyor.

        İftar sonrası aileleriyle camiye teravih namazı için gelen çocuklar, her akşam ilçe müftülüğü ile Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezinin gönüllü gençleri öncülüğünde düzenlenen etkinliklere katılıyor.

        Etkinliklerde, çocuklara cami ve Kur'an-ı Kerim sevgisi aşılanması hedefleniyor.

        Gönüllü gençlerden Büsra Karapür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teravih için camiye gelen yüzlerce çocuğa yönelik spor etkinlikleri yaparak onların mutlu olmalarını sağladıklarını söyledi.

        Etkinlik sonrası çocuklara çeşitli hediyeler verildi

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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