Depremde zarar gören tarihi Uzun Çarşı'da bayram yoğunluğu eski günleri aratmadı

HATAY'ın Antakya ilçesinde Ramazan Bayramı için alışverişe çıkanlar, depremden sonra yeniden ayağa kaldırılan tarihi Uzun Çarşı'ya akın etti. Eski günlerini aratmayan çarşıdaki kalabalık, esnafın yüzünü güldürdü.

Kahramanmaraş merkezli geçen yıl 6 Şubat’taki depremlerde Antakya ilçesinde 3,5 kilometre uzunluğundaki tarihi Uzun Çarşı da büyük hasar gördü. Hatay’ın İpek Yolu üzerinde olması nedeniyle çok eski dönemlerden beri şehirdeki ticaretin merkezi konumunda bulunan çarşının dar sokaklarındaki birbirinden renkli 600 dükkanın çoğu yıkıldı. Her ara sokak ve caddesi farklı bir meslek grubuna ayrılmış, farklı inanç ve kökenden gelen Antakyalılar tarafından işletilen çarşı, aradan geçen 1 yılın ardından yeniden ayağa kalkmaya başladı. Geçen yıl bayramın buruk yaşandığı çarşıda 5 esnaf bile kepenk açmazken, bu bayram iş yerlerinin yüzde 70'i açıldı. Yoğun ilgi gören çarşıda hem Hataylılar hem de kent dışından gelenler Ramazan Bayramı için alışveriş yaptı.

Uzun Çarşı Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Mehmet Hançer Gündüz, bu yıl çarşıdaki bayram yoğunluğunun esnafın yüzünü güldürdüğünü belirterek, "41 yıllık çarşı esnafıyım. Geçen yıl bu coşkuyu, bu kalabalığı yaşayamadık. 6 Şubat depremlerinden bu yana çok üzüldük, ağladık ama artık yüzlerimiz gülecek. Bu sene de çarşımız maşallah eski günleri aratmadı. Geçen sene hiç kimse yoktu sadece birkaç esnafımız vardı ama şu anda çoğu iş yerimiz açık. Sadece yüzde 30'luk bir kısım kapalı, enkaz olmuş halde" dedi.