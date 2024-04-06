Hatay Valisi Masatlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk'ü kabul etti

Vali Masatlı, ziyarette yerel yönetimlerde Hatay'a hizmet edecek Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye başkanlarına yeni görevlerinde başarılar dileyerek hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, mazbatasını alarak görevine başlayan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve beraberindeki ilçe belediye başkanlarını makamında kabul etti.

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