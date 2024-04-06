Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da aranan şüpheli ve firari hükümlü yakalandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, aranan şüpheli ve firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 11:32 Güncelleme: 06.04.2024 - 11:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da aranan şüpheli ve firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, aranan şüpheli ve firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan T.Ç. ile hırsızlık suçundan aranan Ö.S.K'nin adreslerini tespit etti.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonla T.Ç. ve Ö.S.K'yi yakaladı.

        İşlemlerinin ardından T.Ç. cezaevine gönderildi, Ö.S.K. sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çiçekli, sohbetli devir teslim... İşte demokrasinin güzelliği
        Çiçekli, sohbetli devir teslim... İşte demokrasinin güzelliği
        İtalya'da Covid fonu yolsuzluğu operasyonu: 600 milyon euro değerinde mal varlığına el konuldu
        İtalya'da Covid fonu yolsuzluğu operasyonu: 600 milyon euro değerinde mal varlığına el konuldu
        Mektubu yazdı, elini daha da sıkılaştırdı
        Mektubu yazdı, elini daha da sıkılaştırdı
        Düğüm yarın çözülecek!
        Düğüm yarın çözülecek!
        Yüklü miktarda para aldı! İşte MOSSAD ajanı!
        Yüklü miktarda para aldı! İşte MOSSAD ajanı!
        "101 puanla şampiyon olur!"
        "101 puanla şampiyon olur!"
        Sürücüler dikkat! Nerelerde yoğunluk var? Akın akın gidiyorlar!
        Sürücüler dikkat! Nerelerde yoğunluk var? Akın akın gidiyorlar!
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film
        Yapay zekâyı 1956'da öngördü
        Yapay zekâyı 1956'da öngördü
        Bir dönemin modası küllerinden doğdu
        Bir dönemin modası küllerinden doğdu
        Bu manşeti hak etti
        Bu manşeti hak etti
        Emeklilik için toplu prim ödenir mi?
        Emeklilik için toplu prim ödenir mi?
        Kanser gençler arasında neden artıyor?
        Kanser gençler arasında neden artıyor?
        Beşiktaş'ta gergin gün!
        Beşiktaş'ta gergin gün!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 3 bölgemizde yağış var!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 3 bölgemizde yağış var!
        En çok Mevlana Müzesi ziyaret edildi
        En çok Mevlana Müzesi ziyaret edildi
        Süper Lig'de 31. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 31. haftanın panoraması!
        Döner bıçağı, sopalar ve silahlar konuştu
        Döner bıçağı, sopalar ve silahlar konuştu
        Türkiye'den kaçırılan tarihi Kur'an-ı Kerim ana vatanına döndü
        Türkiye'den kaçırılan tarihi Kur'an-ı Kerim ana vatanına döndü
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Hatay'da 7 bin 340 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
        Hatay'da 7 bin 340 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
        Belen'de Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
        Belen'de Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
        Hatay'da restore edilen vakıf eser sayısı 59'a yükseldi
        Hatay'da restore edilen vakıf eser sayısı 59'a yükseldi
        Hatay seçimlerinde mazbata AK Parti'li Öntürk'e verilecek; CHP, YSK'ya itir...
        Hatay seçimlerinde mazbata AK Parti'li Öntürk'e verilecek; CHP, YSK'ya itir...
        Hatay seçimlerinde mazbata AK Parti'li Öntürk'e verilecek; CHP, YSK'ya itir...
        Hatay seçimlerinde mazbata AK Parti'li Öntürk'e verilecek; CHP, YSK'ya itir...
        Antakya Medeniyetler Korosu üyeleri iftarda buluştu
        Antakya Medeniyetler Korosu üyeleri iftarda buluştu