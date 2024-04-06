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        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Öntürk, mazbatasını aldı (2)

        'HATAY'IAYAĞA KALDIRACAĞIZ'Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Öntürk, mazbatasını aldıktan sonra Antakya EXPO Yerleşkesi'nde düzenlenen mazbata töreninde partililerle buluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 14:56 Güncelleme: 06.04.2024 - 15:00
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        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Öntürk, mazbatasını aldı (2)
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        'HATAY'IAYAĞA KALDIRACAĞIZ'

        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Öntürk, mazbatasını aldıktan sonra Antakya EXPO Yerleşkesi'nde düzenlenen mazbata töreninde partililerle buluştu. Burada konuşan Öntürk, artık siyasetin bittiğini, millete hizmet zamanının geldiğini söyledi. Öntürk, "Bugün 1 milyon 700 bin nüfusuyla Hatay'ımız kazandı. Biz de birliğimizi, kardeşliğimizi pekiştirerek Hatay'ı ayağa kaldıracağız. Asla ve asla adaletten şaşmayacağız. Oy vermeyen kardeşlerim de var. Hatay'ı 1 milyon 700 bin nüfusuna eşit hizmet yapacağız. Atalarımız gibi bizim için de Hatay şahsi meselemiz olacak. Birazdan belediye çalışanlarımız ile bir toplantı yapacağım. Bu yıl sonunda binlerce konutu teslim edeceğiz. Önümüzdeki yılın 6'ncı ayında hiç kimse bu şehri tanıyamayacak inşallah" dedi. Öntürk daha sonra mazbatasını eline alıp, havaya kaldırarak alana gelen partilileri selamladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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