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        Hatay'da restore edilen vakıf eser sayısı 59'a yükseldi

        LALE KÖKLÜ - Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde zarar gören ve restorasyonuna başlanılan Vakıflar Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki eser sayısı 59'a ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 11:01 Güncelleme: 06.04.2024 - 11:01
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        Hatay'da restore edilen vakıf eser sayısı 59'a yükseldi
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        LALE KÖKLÜ - Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde zarar gören ve restorasyonuna başlanılan Vakıflar Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki eser sayısı 59'a ulaştı.

        Çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Hatay'da, depremler nedeniyle yerle bir olan yapıların arasında vakıf eserler de yer alıyor.

        Bu kapsamda, Vakıflar Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki 105 tescilli eserden 71'i, ya yıkıldı ya da ağır hasar aldı.

        Depremlerde orta hasar alan 10 eserin daha eklenmesiyle 81'e ulaşan vakıf eserleri, yeniden ihya ve inşa edilmek üzere restorasyon sırasına alındı.

        Bu kapsamda, çalışmaları devam eden 56 vakıf eserine 3 kültür varlığı daha eklenerek sayı 59'a yükseldi.

        - "59 eserde çalışmalarımız devam ediyor"

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, tarihi yapıların, toplum kimliğinin bir parçası olduğunu söyledi.

        Bu anlamda depremlerde zarar gören tarihi eserlerin de yeniden ihyası ve inşası için çalışmalarının aralıksız sürdüğünü anlatan Masatlı, şöyle devam etti:

        "Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, bizim daha önce tespitini yapmış olduğumuz 81 eserimizde hasar olmuştu. Bu hasar alan eserlerimizden Habib-i Neccar Camisi, Ulu Cami, Rum Ortodoks Kilisesi, Sarımiye Cami, Hünkar Mescidi gibi 56 eserimizde restorasyon çalışmaları başlamıştı. Son yapılan çalışmalarla birlikte buna, Ağa Cami, Depruz Mescidi ve Koçören-Şeyh Kasım Makamı restorasyonunu da eklemiş olduk ve bunları da ekleyince 59 eserimizde bu manada çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor."

        Masatlı, yakın zamanda kentin sembollerinden biri olan Hünkar Mescidi'nin restorasyon çalışmalarını tamamladıklarını ve ibadete açtıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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