İskenderun'da asayiş uygulamalarında yakalanan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 10 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 10 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Nisan'da yapılan asayiş uygulamasında 1119 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.
Uygulamalarda, 752 araç ve 152 motosiklet incelendi, 2 motosiklet trafikten men edildi.
Çeşitli suçlardan aranan 10 zanlının yakalandığı çalışmada, 44 gram sentetik uyuşturucu, 22 gram esrar, ve 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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