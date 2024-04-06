Belen'de Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
Hatay'ın Belen ilçesinde, ramazan ve Kadir Gecesi dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.
Hatay'ın Belen ilçesinde, ramazan ve Kadir Gecesi dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.
Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nde teravih namazı sonrası çıkarılan Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlar eşliğinde ziyaret alanına getirildi.
Vatandaşlar, cam fanustaki Sakal-ı Şerif'i görmek için yoğunluk oluşturdu. Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlar eşliğinde vatandaşlara gösterildi.
İlçe Müftülüsü Hamza Köse, Sakal-ı Şerif'in her yıl Kadir Gecesi ziyarete açıldığını söyledi.
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