Belen'de Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Vatandaşlar, cam fanustaki Sakal-ı Şerif'i görmek için yoğunluk oluşturdu. Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlar eşliğinde vatandaşlara gösterildi.

Hatay'ın Belen ilçesinde, ramazan ve Kadir Gecesi dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

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