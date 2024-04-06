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        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk görevine başladı

        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Öntürk, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 15:59 Güncelleme: 06.04.2024 - 15:59
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        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk görevine başladı
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        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Öntürk, görevine başladı.

        AK Parti'den 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde aday gösterilen ve seçilen Öntürk, EXPO Kisecik'teki başkanlık makamına geldi.

        Burada düzenlenen programda Öntürk, belediye daire başkanları ve personeliyle tanıştı.

        Öntürk, daha sonra daire başkanlarıyla basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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