Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk görevine başladı
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Öntürk, görevine başladı.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Öntürk, görevine başladı.
AK Parti'den 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde aday gösterilen ve seçilen Öntürk, EXPO Kisecik'teki başkanlık makamına geldi.
Burada düzenlenen programda Öntürk, belediye daire başkanları ve personeliyle tanıştı.
Öntürk, daha sonra daire başkanlarıyla basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.
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