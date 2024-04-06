Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk mazbatasını aldı:

        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Öntürk, mazbatasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 15:05 Güncelleme: 06.04.2024 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk mazbatasını aldı:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Öntürk, mazbatasını aldı.

        AK Parti'den 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde aday gösterilen ve seçilen Öntürk'e, İl Seçim Kurulu'nda basına kapalı gerçekleştirilen törenle mazbatası verildi.

        Öntürk, daha sonra EXPO Kisecik Amfi Tiyatro'da partililerle bir araya geldi.

        Burada yaptığı konuşmada Öntürk, bugün 1 milyon 700 bin nüfusuyla Hatay'ın kazandığını söyledi.

        Birliklerini, kardeşliklerini pekiştirerek şehri hep birlikte ayağa kaldıracaklarını belirten Öntürk, "Hatay'ımızı ayağa kaldırırken asla ve asla adaletten şaşmayacağız. Asla ve asla karanlık odalarda siyaset yapmayacağız. Asla ve asla bireysel hizmet yapmayacağız. Biz Hatay'ın hizmetkarı olmaya geliyoruz." dedi.

        Öntürk, kadrolarıyla beraber Hatay'ın her ilçesine hizmet etmek için çalışacaklarını ifade etti.

        Cumhur İttifakı olarak yola çıktıklarına değinen Öntürk, şöyle devam etti:

        "Bu bir demokratik yarıştır. Biz bu noktadan sonra Hatay'ın 1 milyon 700 bin nüfusunu da kucaklayarak hizmet yapacağız. Aynı atalarımızın yaptığı gibi Hatay bizim şahsi meselemiz olacak. Birazdan belediyede görev alan arkadaşlarımızla toplantı yapacağım. Bir sözüm vardı; ilk önce şehri yıkatmaktı. İnşallah bugün bu şehri yeniden tertemiz edinceye kadar yıkatacağız. Kısa süre içerisinde kırsalımızı da şehrimizin merkezini de ve bir büyükşehir nasıl olacaksa hallerinden otogarlarına, ulaşımına kadar gençlerimize, kadınlarımıza, yaşlılarımıza kadar ne söz verdiysek hepsini aynı anda, aynı şekilde ayağa kaldıracağız."

        Öntürk, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

        Yapamayacakları hiçbir sözü bugüne kadar vermediklerinin altını çizen Öntürk, şunları kaydetti:

        "Dışarıda olup da konteyner kentlerde yaşayanlar, ikametgahını değiştirmese de diğer ilçelerde şu an geçici ikamet edip de bizlere kulak veren, gözleri bizde olan ve onların sürekli duasını hissettiğimiz hemşehrilerime de buradan teşekkür ediyorum. Hiç endişe etmesinler. Bu yıl sonu itibarıyla çok ciddi bir konutu teslim edeceğiz. Önümüzdeki yılın 6'ncı ayı bu şehri hiç kimse tanıyamayacak Allah'ın izniyle. O planla, gayretle çalıştık. Kampanya boyunca ne dediysek onları yapmak için de kolları sıvıyoruz."

        Programın ardından Öntürk ve beraberindekiler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlerin defnedildiği Narlıca Mahallesi'ndeki mezarlığı ziyaret ederek dua etti.

        Burada yaptığı açıklamada Öntürk, depremde hayatını kaybedenleri unutmayacaklarını söyledi.

        Tebrik için kendisine çiçek gönderilmemesini isteyen Öntürk, şunları kaydetti:

        "Depremde hayatını kaybeden şehitlerimizin ve uzuvlarını kaybeden kardeşlerimizin içerisinde hak sahibi olmayanlarla ilgili, bunların içinde ekonomik durumu müsait olmayanlara hediye edeceğim evlerini, konutlarını. Onları aç ve açıkta bırakmayacağım. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da bize böyle talimatı vardı. Çiçek falan yerine vatandaşımız o hesaba bağışta bulunsun. Biz onlarla konutlarımızı hemen başlatacağız inşallah. Şehitlerimize, gazilerimize hak sahibi olmayanlara onları hediye edeceğiz. Milletimiz rahat olsun. Hatay'ı inşallah hizmetle doyuracağız. Memleketimizi bir an önce ayağa kaldıracağız. Tek derdimiz bu şehrin kardeşliği, birliği, beraberliği demografik yapısının korunması, bunu yaparken de tarihine, kültürüne, bu kadim şehre yakışır bir şekilde yapacağız inşallah."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cinsel istismar davasında DNA örnekleri unutulmuş!
        Cinsel istismar davasında DNA örnekleri unutulmuş!
        Anne ve ağabey öldü! Baba ile kız kardeş ağır yaralı! İstanbul'da aile katliamı!
        Anne ve ağabey öldü! Baba ile kız kardeş ağır yaralı! İstanbul'da aile katliamı!
        Düğüm yarın çözülecek!
        Düğüm yarın çözülecek!
        Kadir Gecesi'nde baba oldu
        Kadir Gecesi'nde baba oldu
        Ünlü oyuncunun cansız bedeni bulundu
        Ünlü oyuncunun cansız bedeni bulundu
        Özbek, Göbeklitepe'yi ziyaret etti
        Özbek, Göbeklitepe'yi ziyaret etti
        Tabletteki tehlike! 2 yaşındaki çocuk yıllarca çalışmış gibi...
        Tabletteki tehlike! 2 yaşındaki çocuk yıllarca çalışmış gibi...
        "101 puanla şampiyon olur!"
        "101 puanla şampiyon olur!"
        Çiçekli, sohbetli devir teslim... İşte demokrasinin güzelliği
        Çiçekli, sohbetli devir teslim... İşte demokrasinin güzelliği
        9 günlük bayram tatili için rota önerileri
        9 günlük bayram tatili için rota önerileri
        Mektubu yazdı, elini daha da sıkılaştırdı
        Mektubu yazdı, elini daha da sıkılaştırdı
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film
        Yüklü miktarda para aldı! İşte MOSSAD ajanı!
        Yüklü miktarda para aldı! İşte MOSSAD ajanı!
        Emeklilik için toplu prim ödenir mi?
        Emeklilik için toplu prim ödenir mi?
        21 yaşındaki Ayşenur'u katletmişti! Mahkeme: Kaza değil müebbet!
        21 yaşındaki Ayşenur'u katletmişti! Mahkeme: Kaza değil müebbet!
        Bir dönemin modası küllerinden doğdu
        Bir dönemin modası küllerinden doğdu
        Yapay zekâyı 1956'da öngördü
        Yapay zekâyı 1956'da öngördü
        Bu manşeti hak etti
        Bu manşeti hak etti
        Beşiktaş'ta gergin gün!
        Beşiktaş'ta gergin gün!
        Kanser gençler arasında neden artıyor?
        Kanser gençler arasında neden artıyor?

        Benzer Haberler

        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Öntürk, mazbatasını aldı (2)
        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Öntürk, mazbatasını aldı (2)
        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Öntürk, mazbatasını aldı
        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Öntürk, mazbatasını aldı
        İskenderun'da asayiş uygulamalarında yakalanan 10 şüpheliden 2'si tutukland...
        İskenderun'da asayiş uygulamalarında yakalanan 10 şüpheliden 2'si tutukland...
        Hatay'da aranan şüpheli ve firari hükümlü yakalandı
        Hatay'da aranan şüpheli ve firari hükümlü yakalandı
        Hatay'da 7 bin 340 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
        Hatay'da 7 bin 340 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
        Belen'de Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
        Belen'de Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı