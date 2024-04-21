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        Hatay'da hafif ticari araç ile ambulansın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hafif ticari araçla ambulansın çarpışması sonucu yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 17:02 Güncelleme: 21.04.2024 - 17:02
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        Hatay'da hafif ticari araç ile ambulansın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hafif ticari araçla ambulansın çarpışması sonucu yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

        F.A. idaresindeki 34 TF 0557 plakalı hafif ticari araç, Mete Aslan Bulvarı'nda F.Y'nin kullandığı 31 AAE 804 plakalı ambulansla çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle içinde hasta bulunmayan ambulans devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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