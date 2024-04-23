Hatay'da hastanede tedavi gören çocuklara 23 Nisan etkinliği

Mustafa Kemal Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Çiğdem El, hastanede tedavi gören çocukların yüzünü güldürmek ve motivasyonu arttırmak için etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Hatay'ın Antakya ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında hastanede tedavi gören çocuklar için etkinlik düzenlendi.

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