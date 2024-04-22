Hatay'da kıyı ve deniz dibi temizliği yapıldı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Dünya Günü kapsamında kıyı ve deniz dibi temizliği gerçekleştirildi.

Yaban Hayatını Koruma ve Dayanışma Derneği öncülüğünde sahilde, Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı ekiplerince de denizde temizlik yapıldı.

Sahil temizliğine Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezinden katılımcıların yanı sıra aralarında jandarma, polis ve öğrencilerin de olduğu gönüllüler katıldı.

Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay, Türkiye'nin denizi ve doğasıyla en güzel ilçelerinden olan Dörtyol'da temizlik konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla etkinliğin gerçekleştirildiğini belirtti.