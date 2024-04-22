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        Hatay'da kıyı ve deniz dibi temizliği yapıldı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Dünya Günü kapsamında kıyı ve deniz dibi temizliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 15:33 Güncelleme: 22.04.2024 - 15:33
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        Hatay'da kıyı ve deniz dibi temizliği yapıldı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Dünya Günü kapsamında kıyı ve deniz dibi temizliği gerçekleştirildi.

        Yaban Hayatını Koruma ve Dayanışma Derneği öncülüğünde sahilde, Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı ekiplerince de denizde temizlik yapıldı.

        Sahil temizliğine Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezinden katılımcıların yanı sıra aralarında jandarma, polis ve öğrencilerin de olduğu gönüllüler katıldı.

        Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay, Türkiye'nin denizi ve doğasıyla en güzel ilçelerinden olan Dörtyol'da temizlik konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla etkinliğin gerçekleştirildiğini belirtti.

        Etkinlikte, CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç, İlçe Emniyet Müdürü Dinçer Kalkan ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Selçuk Kayhan, Yaban Hayatını Koruma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Özer de yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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