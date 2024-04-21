Hatay'da sahilde ölü caretta caretta bulundu
Hatay'ın Dörtyol ilçesi sahilinde, ölü caretta caretta bulundu.
Hatay'ın Dörtyol ilçesi sahilinde, ölü caretta caretta bulundu.
Yeşilköy Mahallesi sahil bölgesinde gezenler, kıyıya vurmuş caretta caretta gördü.
İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri, öldüğü belirlenen deniz kaplumbağasını sahilden aldı.
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