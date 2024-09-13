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        Hataylı doktorun depremde kaybettiği eşi ve 2 çocuğu adına yaptırdığı okul açıldı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hayırsever doktor Yılmaz Şahutoğlu'nun, depremlerde kaybettiği eşi ve 2 çocuğu adına yaptırdığı 12 derslikli "Zeynep Deniz Cavide Şahutoğlu Ortaokulu" düzenlenen törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 14:56 Güncelleme: 13.09.2024 - 15:18
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        Hataylı doktorun depremde kaybettiği eşi ve 2 çocuğu adına yaptırdığı okul açıldı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hayırsever doktor Yılmaz Şahutoğlu'nun, depremlerde kaybettiği eşi ve 2 çocuğu adına yaptırdığı 12 derslikli "Zeynep Deniz Cavide Şahutoğlu Ortaokulu" düzenlenen törenle açıldı.

        Özel bir hastanede çalışan Op. Dr. Şahutoğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde kaybettiği eşi Cavide, kızı Zeynep ve oğlu Deniz'in anısına Pirireis Mahallesi'nde 12 derslikli okul yaptırdı.

        Okulun açılışı, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Milletvekili Abdulkadir Özel, CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

        Vali Mustafa Masatlı, törende yaptığı konuşmada, Hatay'ın 6 Şubat 2023'teki depremlerden en çok etkilenen il olduğunu hatırlattı.

        Depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Masatlı, şöyle konuştu:

        "Bir yerde hayatın devam etmesinin iki temel şartı vardır; bir tanesi üretim, çalışmak bir diğeri de eğitimdir. Bizler ilk bu yola çıkarken 'Eğitim, Hatay'ımıza nefes olacak' demiştik. İşte eğitim Hatay'ımıza nefes olmaya başladığında sağ olsun Yılmaz Bey bir gün kapımızı çaldı ve o gözünün nuru 2 evladı ve hayat arkadaşı için bir okul yapmak istediğini söyledi. Biz o zaman çok duygulandık. Bu okulumuzda bundan sonra daha nice Deniz'lerimiz, Zeynep'lerimiz yetişecek. Nice Cavide hocalarımız gibi hocalarımız da burada eğitim verip bu milletin çocuklarını yetiştirecek."

        Hayırsever Yılmaz Şahutoğlu da depremde kaybettiği 2 evladı ve eşinin acısının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.

        Kaybettiği sevdiklerinin adını taşıyan okulla kendini daha iyi hissettiğini anlatan Şahutoğlu, 12 derslikli okulun 7 ay da tamamlandığını kaydetti.

        Protokol üyeleri açılışın ardından okulu gezerek öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

        Okulda bu yıl 575 öğrenci eğitim görecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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