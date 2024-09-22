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        Hatay'da gölette boğulan 5 kişiden 4'ünün cenazesi Suriye'ye gönderildi

        Hatay'ın Kumlu ilçesinde gölette boğulan Suriye uyruklu 5 kişiden 4'ünün cenazesi ülkelerine gönderildi, diğerinin cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 20:05 Güncelleme: 22.09.2024 - 20:05
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        Hatay'da gölette boğulan 5 kişiden 4'ünün cenazesi Suriye'ye gönderildi
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        Hatay'ın Kumlu ilçesinde gölette boğulan Suriye uyruklu 5 kişiden 4'ünün cenazesi ülkelerine gönderildi, diğerinin cenazesi toprağa verildi.

        Çatalhüyük Mahallesi'nde dün Devlet Su İşleri göletine girdikten sonra boğulan Ahmed Hac Abdo (47) ile oğulları Muhammed Hac Abdo (16), Abdo Hac Abdo (21) ve İbrahim Hac Abdo (9) ile yakınları Hamed Al Marri'nin (5) cenazesinin otopsi işlemleri tamamlandı.

        Baba ve 3 oğlunun cenazeleri, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye gönderildi.

        Marri'nin cenazesi ise Reyhanlı ilçesindeki Atike Hanım Camisi'nde kılınan namazın ardından Bayır Mezarlığı'nda defnedildi.

        Hamed Al Marri'nin cenazeye katılan yakınlarından Ömer Carullah, gazetecilere, dün teyzesinin gölet kıyısına pikniğe gittiğini ve girdikleri suda 5 kişinin boğulduğunu söyledi.

        Hatay'ın Kumlu ilçesinde dün gölete giren Suriye uyruklu 5 kişi boğulmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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