Hatay'da gölette boğulan 5 kişiden 4'ünün cenazesi Suriye'ye gönderildi

Çatalhüyük Mahallesi'nde dün Devlet Su İşleri göletine girdikten sonra boğulan Ahmed Hac Abdo (47) ile oğulları Muhammed Hac Abdo (16), Abdo Hac Abdo (21) ve İbrahim Hac Abdo (9) ile yakınları Hamed Al Marri'nin (5) cenazesinin otopsi işlemleri tamamlandı.

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