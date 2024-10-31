Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Dörtyol'da Gençlik Merkezi üyeleri öğrencilerle bir araya geldi

        Dörtyol ilçesinde, Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllüleri, ilkokul öğrencileriyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 13:51 Güncelleme: 31.10.2024 - 14:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dörtyol'da Gençlik Merkezi üyeleri öğrencilerle bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dörtyol ilçesinde, Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllüleri, ilkokul öğrencileriyle buluştu.

        Merkezin gençlik liderleri ile gönüllüler, Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında Ziya Gökalp İlkokulu'nu ziyaret etti.

        Etkinlikte, katılımcılar sohbet ettikleri öğrencilerle müzik eşliğinde eğlendi, oyunlar oynadı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        CHP Esenyurt'ta toplanıyor
        CHP Esenyurt'ta toplanıyor
        Yasemin'i eşi vahşice öldürdü!
        Yasemin'i eşi vahşice öldürdü!
        Beşiktaş'ta 15 maç 15 futbolcuyla geçti!
        Beşiktaş'ta 15 maç 15 futbolcuyla geçti!
        Mahkemenin kararını açıkladı
        Mahkemenin kararını açıkladı
        Daha eskisi keşfedilmedi! 161 milyon yıllık
        Daha eskisi keşfedilmedi! 161 milyon yıllık
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        Miras yüzünden kardeş katili oldu
        Miras yüzünden kardeş katili oldu
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Yurt dışına çıkışlar arttı bütçeler düştü
        Yurt dışına çıkışlar arttı bütçeler düştü
        Okan Buruk, Avrupa'nın zirvesinde!
        Okan Buruk, Avrupa'nın zirvesinde!
        Kiracıya horonlu taciz
        Kiracıya horonlu taciz
        Natalie Portman, İstanbul'u paylaşmadı
        Natalie Portman, İstanbul'u paylaşmadı
        Yoğun bakımdan çıkarıldı
        Yoğun bakımdan çıkarıldı
        '8' hasretini Sara bitirdi!
        '8' hasretini Sara bitirdi!
        Türkiye'yi temsil etmek için Meksika'ya gitti
        Türkiye'yi temsil etmek için Meksika'ya gitti
        Beyaz Saray'da cadılar bayramı
        Beyaz Saray'da cadılar bayramı
        Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'na ne olacak?
        Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'na ne olacak?
        Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı
        Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler

        Benzer Haberler

        Hatay'da 4 kedinin öldürülmesine ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı
        Hatay'da 4 kedinin öldürülmesine ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı
        Hatay'da vefat eden Kıbrıs gazisi Recai Okuyan'ın cenazesi defnedildi
        Hatay'da vefat eden Kıbrıs gazisi Recai Okuyan'ın cenazesi defnedildi
        Hatay'da kamyonun otomobili sürüklediği kaza güvenlik kamerasında
        Hatay'da kamyonun otomobili sürüklediği kaza güvenlik kamerasında
        İzmir depreminde hayatını kaybeden Umut'un anısına Hatay'da kütüphanede açı...
        İzmir depreminde hayatını kaybeden Umut'un anısına Hatay'da kütüphanede açı...
        Depremde ailesini kaybeden Kevser yeni evine yerleşti
        Depremde ailesini kaybeden Kevser yeni evine yerleşti
        Hatay'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü