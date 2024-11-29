Hatay'da 2 noktadaki rezerv yapı alanlarında hak sahipleri belli oldu

Kura sonuçları, Hatay Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ve iki ilçedeki kentsel dönüşüm irtibat ofislerinde askıya çıkarılacak.

Valiliğin sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle inşa edilen İskenderun ilçesindeki Numune Mahallesi ile Kırıkhan ilçesindeki Merkez Mahallesi'ndeki rezerv yapı alanlarında noter huzurunda kura çekildi.

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