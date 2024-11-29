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        Hatay'da 2 noktadaki rezerv yapı alanlarında hak sahipleri belli oldu

        Hatay'ın İskenderun ve Kırıkhan ilçelerindeki rezerv yapı alanlarındaki 193 deprem konutunun hak sahipleri belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 20:01 Güncelleme: 29.11.2024 - 20:01
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        Hatay'da 2 noktadaki rezerv yapı alanlarında hak sahipleri belli oldu
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        Hatay'ın İskenderun ve Kırıkhan ilçelerindeki rezerv yapı alanlarındaki 193 deprem konutunun hak sahipleri belirlendi.

        Valiliğin sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle inşa edilen İskenderun ilçesindeki Numune Mahallesi ile Kırıkhan ilçesindeki Merkez Mahallesi'ndeki rezerv yapı alanlarında noter huzurunda kura çekildi.

        İskenderun'da 123, Kırıkhan'da 70 hak sahibinin belirlendiği kura, TOKİ'nin resmi YouTube hesabından canlı yayınlandı.

        Kura sonuçları, Hatay Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ve iki ilçedeki kentsel dönüşüm irtibat ofislerinde askıya çıkarılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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