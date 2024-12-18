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        Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü devam ediyor

        Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 11:40 Güncelleme: 18.12.2024 - 11:40
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        Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü devam ediyor
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        Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri sürüyor.

        İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönmek için Hatay'daki 3 sınır kapısını kullanıyor.

        Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gidenler, jandarmanın düzen sağlamak üzere oluşturduğu koridorda gümrük işlemleri için sıra bekliyor.

        Ülkelerine dönen Suriyelilerin yanlarında götürdükleri kıyafet ve ev eşyalarının taşınmasına, jandarma ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri de tekerli sepetlerle yardımcı oluyor.

        Gümrük işlemleri tamamlanan Suriyeliler, ülkelerine geçiş yapıyor. Ekipler, kadın ve çocuklara geçiş önceliği tanıyor.

        Gümrükte bekleyen bazı çocuklar, soğuk hava nedeniyle piknik tüpündeki alevle ısınıyor.

        Kapıda güvenliği sağlayan jandarma ekiplerine bomba arama köpeği "Yuva" da eşlik ediyor.

        Türk Kızılay ve diğer yardım kuruluşları, aileler ile bölgedeki görevlilere sıcak çorba dağıtıp ikramda bulunuyor.

        Sınır kapılarına konuşlandırılan Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi araçları, çıkış işlemlerinin hızlanmasına katkı sunuyor.

        Sınır kapısına gelen Suriyelilerden Vahid Gerer, kafesteki kanaryalarıyla memleketi Humus'a gitti.

        - "Ülkemde yeni hayat kuracağım"

        Ailesiyle Kocaeli'den geçiş için Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Ali Akka, ülkesine dönmenin heyecanını yaşadığını söyledi.

        Vatanına çok büyük özlem duyduğunu dile getiren Akka, "11 yaşında Türkiye'ye geldim, şu an 24 yaşındayım, ailemle Humus'a gidiyoruz. Vatanımı çok özledim ama Türkiye'yi de çok özleyeceğim. Türkiye'yi hep seveceğiz. Ülkemde yeni hayat kuracağım, çalışıp geçineceğiz. Ülkemiz Suriye, nereye gidersek gidelim, ne yaparsak yapalım sonuçta oraya geri döneceğiz." dedi.

        Fatma Akka da uzun zamandır yaşadığı Türkiye'den memleketi Humus'a gitmek üzere ayrıldığını, ülkesine kavuşacağı için heyecanlı olduğunu belirterek, "Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Uzun zamandır buradayız, tüm akrabalarım orada bizi bekliyor." ifadesini kullandı.

        - "Suriye'de anneme ve kardeşlerime kavuşacağım"

        Suriyeli 10 yaşındaki Hüseyin Aziz, Türkiye'de dünyaya geldiğini, ülkesini ilk kez göreceğini dile getirdi.

        Türkiye'den ayrıldığı için üzgün olduğunu belirten Aziz, "Otobüse binerken ağlamak üzereydim ama ağlamadım, buradaki arkadaşlarımı özleyeceğim." diye konuştu.

        Yaklaşık 7 yıldır Türkiye'de olduğunu belirten 45 yaşındaki hemşire Sakine Albut, "Türkiye'ye teşekkür ediyorum, Suriye'de anneme ve kardeşlerime kavuşacağım, hemşireyim ve orada çalışacağım." dedi.

        13 yaşındaki Ahmed El Mahmud da Suriye'de amcasına kavuşacağı için çok mutlu olduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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