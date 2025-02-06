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        Hatay'da 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında anma etkinlikleri için alanlarda toplanılıyor

        Hatay'da yaşayanlar, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ikinci yılında anma etkinliklerinin yapılacağı alanlarda bir araya gelmeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 03:31 Güncelleme: 06.02.2025 - 03:39
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        Hatay'da 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında anma etkinlikleri için alanlarda toplanılıyor
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        Hatay'da yaşayanlar, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ikinci yılında anma etkinliklerinin yapılacağı alanlarda bir araya gelmeye başladı.

        Merkez Antakya ilçesinde yaşayanlar, akşam saatlerinden itibaren 04.17'de anma etkinliğinin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'na gitmeye başladı.

        Ailecek meydana gidenler, yağışlı havaya rağmen ellerinde şemsiyelerle anma saatini bekliyor.

        Alana gelenlerden Döne Tohma, AA muhabirine, yaşadıkları acıları unutmadıklarını söyledi.

        Bir daha bu tür acılar yaşanmamasını temenni eden Tohma, "Depreme Antakya'da yakalandım, o gün çok kötüydü, Allah bir daha yaşatmasın. Depremde ölenlere rahmet diliyorum, hüzünlüyüz, üzüntülüyüz." dedi.

        Yasemin Köse de çok büyük acı yaşadıklarını ifade ederek, "Yakınlarımı, arkadaşlarımı, dostlarımı kaybettim, üzgünüm." diye konuştu.

        - İskenderun

        İskenderun ilçesinde de vatandaşlar, Anıt Alanı'nda ve çevresinde toplandı.

        Esnaf tarafından alandakilere çorba ikram edildi.

        Buradaki kalabalıkta bulunan Resul Daş, acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu dile getirdi.

        Ailesinden 9 kişiyi kaybettiğini belirten Daş, "Çok kötü şeyler yaşadık, Allah bir daha yaşatmasın, çok zordu." ifadesini kullandı.

        Mustafa Kemal Mahallesi'nde de depremde yıkılan binaların yerindeki boş alanlara, karanfil ve oyuncaklar bırakıldığı görüldü.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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