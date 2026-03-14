        Hatay'da depremde bacağını kaybeden 7 yaşındaki Zeynep proteziyle yeniden yürüdü

        Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde enkazda kalarak sağ bacağını kaybeden 7 yaşındaki Zeynep Koyun, kendisi için özel hazırlanan protez bacağıyla yeniden yürümeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 16:29 Güncelleme:
        Zeynep, Kahramanmaraş merkezli depremlerde merkez Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi'nde yaşadıkları apartmanın yıkılması sonucu annesi, babası ve 4 kardeşini kaybetti.

        Enkazdan yaralı kurtarılan Zeynep'in sağ bacağı tedavi gördüğü hastanede diz üstünden ampute edildi.

        Zeynep, hastanedeki tedavisinin ardından amcasıyla yaşamaya başladı.

        Depremde ailesini kaybeden Zeynep'in bacağına protez takılması için amcası Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezine başvurdu.

        Merkezde kendi isteği üzerine hazırlanan protezine kavuşan Zeynep, ilk adımlarını Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın elinden tutarak attı.

        Vali Masatlı, Zeynep'in yeniden yürümesine tanıklık etmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı
        ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı
        "Bahreyn'den İran'a füze fırlatıldı"
        "Bahreyn'den İran'a füze fırlatıldı"
        "Putin, İran'a biraz yardım ediyor olabilir"
        "Putin, İran'a biraz yardım ediyor olabilir"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Çok merak ediyorlardı!
        Çok merak ediyorlardı!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Bazı bölgeler için sağanak ve fırtına uyarısı
        Bazı bölgeler için sağanak ve fırtına uyarısı
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray, RAMS Başakşehir ile karşılaşacak
        Galatasaray, RAMS Başakşehir ile karşılaşacak
        Kansere karşı yeni umut! Dünyada sadece 7 merkezde uygulanıyordu
        Kansere karşı yeni umut! Dünyada sadece 7 merkezde uygulanıyordu
        Tedesco için kritik gün
        Tedesco için kritik gün
        Kalbin tüm dokusuna 20 doktorla müdahale!
        Kalbin tüm dokusuna 20 doktorla müdahale!
        7 yıldır aranıyordu... Özel ekiple bulundu
        7 yıldır aranıyordu... Özel ekiple bulundu
        Oscar'ı kimler kazanır?
        Oscar'ı kimler kazanır?
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Bir araya geldiler
        Bir araya geldiler
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Mahsur kalan köpeklerin yardımına itfaiye yetişti
        Mahsur kalan köpeklerin yardımına itfaiye yetişti
        Antakya'da müstakil ev yanarak kullanılmaz hale geldi
        Antakya'da müstakil ev yanarak kullanılmaz hale geldi
        Hatay'daki Surp Karasun Manuk Ermeni Kilisesi'nde ayin düzenlendi
        Hatay'daki Surp Karasun Manuk Ermeni Kilisesi'nde ayin düzenlendi
        Hatay'da Karasun Manuk Kilisesi'nde '40 Şehitleri Anma' ayini
        Hatay'da Karasun Manuk Kilisesi'nde '40 Şehitleri Anma' ayini
        Antakya'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Antakya'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da dini nikahlı kocasını pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen zanlı...
        Hatay'da dini nikahlı kocasını pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen zanlı...