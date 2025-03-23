Depremzedeler "Bu sofrada kardeşlik, ramazanda bereket var" sloganıyla iftarda buluşturuluyor

MEHMET BAYRAK - Depremlerden etkilenen Hatay'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 ilçede "Bu sofrada kardeşlik, ramazanda bereket var" sloganıyla iftar çadırları kuruyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da, afetzedelerin ramazanı birlik ve beraberlik içinde geçirmesi için çalışmalar yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesince kentin 15 ilçesinde kurulan iftar çadırlarıyla depremzedelere destek olunmasının yanı sıra aynı sofrada ramazan coşkusunu yaşamaları sağlanıyor.

- "Her gün iftar çadırında ya da vatandaşımızın evindeyiz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, AA muhabirine, ramazanda da depremzedeler için imkanlarını seferber ettiklerini söyledi.

Ramazanın kalabalık sofralarda daha anlamlı hale geldiğini anlatan Öntürk, "Biz de çadırlarda vatandaşımızla beraber iftarlarımızı yapıyoruz. Vatandaşlarımızla birlikte ramazanımızı geçiriyoruz. Her gün iftar çadırında ya da vatandaşımızın evindeyiz." diye konuştu.

Öntürk, "Bu sofrada kardeşlik, ramazanda bereket var" sloganıyla kurdukları iftar çadırlarında şu ana kadar 150 bine yakın afetzedeyle bir araya geldiklerini belirtti.

Ramazanın sonuna kadar 200 bin depremzedeyle aynı sofrada buluşmayı hedeflediklerini belirten Öntürk, bu güzel ayın maneviyatını en iyi şekilde yaşamaya çalıştıklarını ifade etti.

Öntürk, Antakya, İskenderun, Defne, Kırıkhan, Reyhanlı ve Dörtyol ilçelerinde her gün, diğer ilçelerde de belirli günlerde iftar çadırlarında günlük 1200-1500 kişilik yemek verildiğini belirtti.

- İhtiyaç sahiplerine maddi destek

Ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahipleri için de kaynaklar ürettiklerini anlatan Öntürk, şöyle devam etti:

"Belediyeyi aldığımızda iflas etmişti, aradan 1 yıl geçti, ayağa kaldırdık. Bizlerin burada doğru bir yönetim sergilemeye gayret etmemiz neticesinde ortaya kaynaklar çıkıyor. Bizler de bu kaynakları vatandaşlarımızla paylaşıyor, kullanıyoruz. İhtiyacı olan vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Ramazan dolayısıyla 50 bin ihtiyaç sahibi vatandaşımızın hesaplarına 2'şer bin lira para yatırdık. Paket ya da gıda yardımı yerine para yardımı yaptık."