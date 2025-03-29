Depremzede kadınlara bayram öncesi ücretsiz kuaförlük hizmeti verildi

SALİM TAŞ - Hatay'da konteyner kentlerde kalan 66-80 yaş arası depremzede kadınlara Ramazan Bayramı dolayısıyla kuaförlük hizmeti sunuluyor.

Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezince gerçekleştirilen ücretsiz kişisel bakım hizmetiyle kadınların bayramı daha güzel geçirebilmeleri ve kendilerini iyi hissetmeleri amaçlanıyor.

Uygulamayla kadınlardan kimisi hayatlarında ilk kez kuaförlük hizmeti almanın mutluluğunu yaşadı.

Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi Temsilcisi Temren Kemal Keskin, AA muhabirine, merkezin yalnızca ortez-protez hizmeti vermekle kalmadığını, aynı zamanda engelli bireyler ve yakınlarına psikolojik ve sosyal destek sağladığını da söyledi.

Konteyner kentlerde kalan yaşlılar için de bayram öncesi güzel bir çalışma yaptıklarını anlatan Keskin, "Yaşlılarımızın kişisel ihtiyaçlarını gidermek için merkezimizde onlara kuaför, hamam ve kafeterya gibi hizmetler sunarak, aynı zamanda sosyalleşebilecekleri bir ortam oluşturduk." dedi.

Keskin, bu tür etkinlikleri periyodik olarak gerçekleştirerek depremzedeleri mutlu etmeye çalıştıklarını ifade etti.

Merkezde daha önce öksüz ve yetim çocuklara da kuaförlük hizmeti sunduklarını anlatan Keskin, şöyle konuştu: "Burada sadece ortez-protez alanı değil aynı zamanda onları tamamlayıcı olarak sosyal, psikolojik ve rehabilite etmek amaçlı birçok ünitemiz var. Merkeze gelen yaşlılarımız mutlulukla geliyorlar. Buraya geldiklerinde kişisel olarak onlara ayrılmış ve nefes aldıkları bir zaman oluyor. Tüm sıkıntılarından, hayat zorluklarından belki de tamamen uzaklaştıkları bir an oluyor onlar için. Kişisel bakımlarını, saç boyalarını ve saç kesimlerini yaptıktan sonra hepsinin ruh haline çok iyi geliyor ve buradan mutlu şekilde ayrılıyorlar." - Kadınlar hizmetten çok memnun Depremzede 66 yaşındaki Nezahet Kurt da bayram dolayısıyla sunulan saç bakım hizmeti sayesinde kendisini daha iyi hissettiğini söyledi. Depremden sonra ilk kez kuaföre geldiğini anlatan Kurt, "Çok şükür mutluyum. Depremden önce hamama, kuaföre giderdim ama depremden sonra ilk kez kuaföre geliyorum." diye konuştu.