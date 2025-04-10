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        GÜNCELLEME - Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 13:59 Güncelleme: 10.04.2025 - 13:59
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        GÜNCELLEME - Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Adana-İskenderun Otoyolu'nun Dörtyol ilçesi mevkisinde, Tahsin Selli idaresindeki 31 ABT 327 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 AEC 535 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle Selli'nin kullandığı otomobil şarampole düştü.

        Kazada, sürücü Tahsin Selli ile araçtaki Seyfullah Hacıoğlu, Murat D. ve Vakkas K. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine ambulans ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tahsin Selli (63) ve Seyfullah Hacıoğlu (54), hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Diğer yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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