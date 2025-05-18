Hatay Büyükşehir Belediyesinden besicilere hayvan bakım desteği

Antakya ilçesi Tahtaköprü Mahallesi'nde besicilik yapan Oğuz Karakaya da "Bir büyükbaş hayvanın tırnak bakımı 1500 liraya mal oluyor. Çalışma sayesinde bu para cebimizde kalıyor." ifadesini kullandı.

Büyükbaşların sağlığının korunmasında tırnak bakımının önemli olduğunu dile getiren Çakır, "Bu sayede süt hayvancılığında yüzde 25 ila 30 arasında verim artışı sağlıyoruz." dedi.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Sadettin Çakır, besicilerden gelen taleplere göre ilçe ve kırsal bölgelere ekiplerin yönlendirildiğini söyledi.

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