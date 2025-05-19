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        Hatay'da motosikletle yarış yapan 2 sürücüye 96 bin 225 lira ceza

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde motosikletle yarış yaptıkları belirlenen 2 sürücüye 96 bin 225 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 15:04 Güncelleme: 19.05.2025 - 15:04
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        Hatay'da motosikletle yarış yapan 2 sürücüye 96 bin 225 lira ceza
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        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde motosikletle yarış yaptıkları belirlenen 2 sürücüye 96 bin 225 lira ceza uygulandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Özsoğuksu Mahallesi Kırıkhan-Topboğazı kara yolunda 2 kişinin motosikletle yarış yapmalarına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, 31 AZM 17 ve 31 ARJ 369 plakalı motosikletleri Ö.B. ile M.S.B'nin kullandığını tespit etti.

        Sürücülere 96 bin 225 lira ceza kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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