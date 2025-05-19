Hatay'da motosikletle yarış yapan 2 sürücüye 96 bin 225 lira ceza

Ekipler, 31 AZM 17 ve 31 ARJ 369 plakalı motosikletleri Ö.B. ile M.S.B'nin kullandığını tespit etti.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde motosikletle yarış yaptıkları belirlenen 2 sürücüye 96 bin 225 lira ceza uygulandı.

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