Yayladağı Gençlik Merkezi hizmete açıldı
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde inşa edilen Gençlik Merkezi törenle hizmete girdi.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde inşa edilen Gençlik Merkezi törenle hizmete girdi.
Vali Mustafa Masatlı, açılış töreninde, merkez sayesinde gençlerin umudunun güçleneceğini ve eğitimlerine katkı sağlanacağını söyledi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra gençleri sosyal hayata kazandırmanın öncelikleri olduğunu belirten Masatlı, "Gençlik, umutla ve mücadele gücüyle yoğrulmuş bir dönemdir. Bu döneme yapılan her yatırım, toplumumuzun geleceğine yapılan stratejik bir yatırımdır." dedi.
Masatlı, projenin kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin işbirliğinde hayata geçirildiğini ifade ederek, "Gençliğimizin bilim, sanat, spor ve ahlakla donanmış bireyler olarak yetişmelerini temenni ediyorum." dedi.
Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen ve Alman Kalkınma Bankasınca desteklenen "Korunmasız Gençlerin Daha İyi ve Kapsayıcı Spor ve Gençlik Altyapısı ile Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında inşa edilen Yayladağı Gençlik Merkezinin açılışı gerçekleştirildi.
Törene, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Süleyman Şahin, Alman Kalkınma Bankası Ankara Direktörü Kirk Mildner, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Altyapılar Program Yöneticisi Vidmantas Ruply ile vatandaşlar da katıldı.
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