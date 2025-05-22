Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Yayladağı Gençlik Merkezi hizmete açıldı

        Hatay'ın Yayladağı ilçesinde inşa edilen Gençlik Merkezi törenle hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 09:33 Güncelleme: 22.05.2025 - 09:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yayladağı Gençlik Merkezi hizmete açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın Yayladağı ilçesinde inşa edilen Gençlik Merkezi törenle hizmete girdi.

        Vali Mustafa Masatlı, açılış töreninde, merkez sayesinde gençlerin umudunun güçleneceğini ve eğitimlerine katkı sağlanacağını söyledi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra gençleri sosyal hayata kazandırmanın öncelikleri olduğunu belirten Masatlı, "Gençlik, umutla ve mücadele gücüyle yoğrulmuş bir dönemdir. Bu döneme yapılan her yatırım, toplumumuzun geleceğine yapılan stratejik bir yatırımdır." dedi.

        Masatlı, projenin kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin işbirliğinde hayata geçirildiğini ifade ederek, "Gençliğimizin bilim, sanat, spor ve ahlakla donanmış bireyler olarak yetişmelerini temenni ediyorum." dedi.

        Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen ve Alman Kalkınma Bankasınca desteklenen "Korunmasız Gençlerin Daha İyi ve Kapsayıcı Spor ve Gençlik Altyapısı ile Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında inşa edilen Yayladağı Gençlik Merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

        Törene, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Süleyman Şahin, Alman Kalkınma Bankası Ankara Direktörü Kirk Mildner, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Altyapılar Program Yöneticisi Vidmantas Ruply ile vatandaşlar da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'de 2 İsrail Büyükelçiliği çalışanına silahlı saldırı
        ABD'de 2 İsrail Büyükelçiliği çalışanına silahlı saldırı
        Olay yeri: Adana... Eski kocasını sokakta vurdu!
        Olay yeri: Adana... Eski kocasını sokakta vurdu!
        Peş peşe acı haber... Orhan'dan sonra Yiğitcan da kurtulamadı!
        Peş peşe acı haber... Orhan'dan sonra Yiğitcan da kurtulamadı!
        Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem
        Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem
        Cihantimur soruşturmasında sıcak gelişme
        Cihantimur soruşturmasında sıcak gelişme
        Hava yolu firmaları şikayet edildi
        Hava yolu firmaları şikayet edildi
        Trump'tan muhabire sert tepki
        Trump'tan muhabire sert tepki
        Tottenham'dan Avrupa zaferi: 17 yıllık hasret sona erdi
        Tottenham'dan Avrupa zaferi: 17 yıllık hasret sona erdi
        20-20-20 kuralının tam zamanı!
        20-20-20 kuralının tam zamanı!
        Mayaların takvimi neden 2012'de sona erdi?
        Mayaların takvimi neden 2012'de sona erdi?
        Sıcaklıklar artıyor, Ege'de toz taşınımı var
        Sıcaklıklar artıyor, Ege'de toz taşınımı var
        İşe başlatmama tazminatını kim alır?
        İşe başlatmama tazminatını kim alır?
        Altında yeni rekorlar görülebilir
        Altında yeni rekorlar görülebilir
        Boey heyecanı!
        Boey heyecanı!
        19 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü
        19 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü
        Viking köyüne yerleştiler
        Viking köyüne yerleştiler
        ABD Başkanı Trump Güney Afrika Cumhurbaşkanını ağırladı
        ABD Başkanı Trump Güney Afrika Cumhurbaşkanını ağırladı
        Hastane kan gölüne döndü! Eski koca Eser'i katletti!
        Hastane kan gölüne döndü! Eski koca Eser'i katletti!
        ABD Katar'ın hediyesini kabul etti
        ABD Katar'ın hediyesini kabul etti
        Fenerbahçe'den "dernek" açıklaması: Görüntüler kesilmiş
        Fenerbahçe'den "dernek" açıklaması: Görüntüler kesilmiş

        Benzer Haberler

        Hatay'da trafik denetimlerinde 625 sürücüye ceza uygulandı
        Hatay'da trafik denetimlerinde 625 sürücüye ceza uygulandı
        Hatay'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Şarkıcı Eypio, Hatay'da konser verdi
        Şarkıcı Eypio, Hatay'da konser verdi
        Hatay'da 7 firari hükümlü yakalandı
        Hatay'da 7 firari hükümlü yakalandı
        Hatay'da öldürülen üniversite öğrencisinin adına kurulan kütüphane açıldı
        Hatay'da öldürülen üniversite öğrencisinin adına kurulan kütüphane açıldı
        Hatay'da tehlikeli motosiklet kullanan sürücüye para cezası
        Hatay'da tehlikeli motosiklet kullanan sürücüye para cezası