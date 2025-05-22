Yayladağı Gençlik Merkezi hizmete açıldı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde inşa edilen Gençlik Merkezi törenle hizmete girdi.

Vali Mustafa Masatlı, açılış töreninde, merkez sayesinde gençlerin umudunun güçleneceğini ve eğitimlerine katkı sağlanacağını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra gençleri sosyal hayata kazandırmanın öncelikleri olduğunu belirten Masatlı, "Gençlik, umutla ve mücadele gücüyle yoğrulmuş bir dönemdir. Bu döneme yapılan her yatırım, toplumumuzun geleceğine yapılan stratejik bir yatırımdır." dedi.

Masatlı, projenin kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin işbirliğinde hayata geçirildiğini ifade ederek, "Gençliğimizin bilim, sanat, spor ve ahlakla donanmış bireyler olarak yetişmelerini temenni ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen ve Alman Kalkınma Bankasınca desteklenen "Korunmasız Gençlerin Daha İyi ve Kapsayıcı Spor ve Gençlik Altyapısı ile Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında inşa edilen Yayladağı Gençlik Merkezinin açılışı gerçekleştirildi.