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        Antakya'da Yeşilay bilgilendirme çalışmalarında bulundu

        Yeşilay Hatay Şubesince sürücü ve yolculara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 15:20 Güncelleme: 23.05.2025 - 15:26
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        Antakya'da Yeşilay bilgilendirme çalışmalarında bulundu
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        Yeşilay Hatay Şubesince sürücü ve yolculara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği etkinlik Bölge Trafik uygulama noktasında yapıldı.

        Etkinlik kapsamında ekipler, durdurulan araç sürücülerine ve yolculara bağımlılıkla ilgili bilgiler verdi, broşür dağıttı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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