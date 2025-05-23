Antakya'da Yeşilay bilgilendirme çalışmalarında bulundu

Etkinlik kapsamında ekipler, durdurulan araç sürücülerine ve yolculara bağımlılıkla ilgili bilgiler verdi, broşür dağıttı.

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