Hatay'da depremzede gençlere medya eğitimi semineri verildi
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde depremzede gençlere yönelik medya eğitimi semineri düzenlendi.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde depremzede gençlere yönelik medya eğitimi semineri düzenlendi.
Türkiye Basın Federasyonunca, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle "Afetten Etkilenen Gençlerin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi" programı kapsamında Antakya Gençlik Merkezi'nde seminer organize edildi.
Yazar Sevda Türküsev'in verdiği seminere 40 genç katıldı.
Programda Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yavuz Bakır da yer aldı.
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