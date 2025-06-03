Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da tehlikeli motosiklet kullanan sürücüye ve araç sahibine ceza

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde tehlikeli motosiklet kullanan sürücü ile araç sahibine toplam 40 bin 514 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 15:58 Güncelleme: 03.06.2025 - 15:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da tehlikeli motosiklet kullanan sürücüye ve araç sahibine ceza
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde tehlikeli motosiklet kullanan sürücü ile araç sahibine toplam 40 bin 514 lira ceza kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin motosikletin üzerine yatarak trafikte seyrettiği anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, motosikletin plaka bilgileri üzerinden sürücü C.P. ve araç sahibine ulaştı.

        Sürücü ve motosikletin sahibine toplam 40 bin 514 lira ceza uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Marmaris depreminde 14 yaşındaki Afra hayatını kaybetti!
        Marmaris depreminde 14 yaşındaki Afra hayatını kaybetti!
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı’nın ifadesi ortaya çıktı
        Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı’nın ifadesi ortaya çıktı
        Ukrayna, Kırım Köprüsü'nü vurdu
        Ukrayna, Kırım Köprüsü'nü vurdu
        Evde yemeyi azalttık, lokantalar rekor kırdı
        Evde yemeyi azalttık, lokantalar rekor kırdı
        Galatasaray kaleci transferinde gaza bastı!
        Galatasaray kaleci transferinde gaza bastı!
        Fenalaşıp araçtan indi... Ölüme uzandı!
        Fenalaşıp araçtan indi... Ölüme uzandı!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        Aston Villa'dan Nesyri hamlesi!
        Aston Villa'dan Nesyri hamlesi!
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        İşte PSG'nin Skriniar için istediği bonservis!
        İşte PSG'nin Skriniar için istediği bonservis!
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        İlker Aksum'dan açıklama
        İlker Aksum'dan açıklama
        Alman iş insanı safaride aslan saldırısında öldü!
        Alman iş insanı safaride aslan saldırısında öldü!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        2 yaşındaki dahi çocuk Mensa'ya kabul edildi
        2 yaşındaki dahi çocuk Mensa'ya kabul edildi
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"

        Benzer Haberler

        Toroslar EDAŞ, Hatay'da enerji altyapısını güçlendirmeye devam ettiğini duy...
        Toroslar EDAŞ, Hatay'da enerji altyapısını güçlendirmeye devam ettiğini duy...
        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ten Kurban Bayramı mesajı
        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ten Kurban Bayramı mesajı
        Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da Gölbaşı Gölü'nü kaplayan su sümbülleri temizleniyor
        Hatay'da Gölbaşı Gölü'nü kaplayan su sümbülleri temizleniyor
        Hatay'da kuduz karantinası uygulanan 4 mahallede sahipsiz köpekler toplatıl...
        Hatay'da kuduz karantinası uygulanan 4 mahallede sahipsiz köpekler toplatıl...
        Samandağ'da otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi yaralandı
        Samandağ'da otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi yaralandı