Hatay'da tehlikeli motosiklet kullanan sürücüye ve araç sahibine ceza

Sürücü ve motosikletin sahibine toplam 40 bin 514 lira ceza uygulandı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde tehlikeli motosiklet kullanan sürücü ile araç sahibine toplam 40 bin 514 lira ceza kesildi.

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