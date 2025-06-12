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        Belen'de ilkokul öğrencileri "su savaşı" yaptı

        Hatay'ın Belen ilçesinde ilkokul öğrencilerine yönelik "Su Savaşı Günü" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 11:12 Güncelleme: 12.06.2025 - 11:12
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        Belen'de ilkokul öğrencileri "su savaşı" yaptı
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        Hatay'ın Belen ilçesinde ilkokul öğrencilerine yönelik "Su Savaşı Günü" etkinliği düzenlendi.

        Gazi Abdurrahman Paşa İlkokulu'nun bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler ellerindeki su tabancaları ve su balonlarıyla birbirlerine su attı.

        Etkinliğe öğretmenler ile öğrenci velileri de katıldı.

        Okul Müdürü Mehmet Dönmez, gazetecilere, öğrencilere yönelik sosyal etkinliklerin yapılmasına özen gösterdiklerini söyledi.

        "Su Savaşı Günü" etkinliğinde öğrenciler uzun süre eğlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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