Belen'de ilkokul öğrencileri "su savaşı" yaptı
Hatay'ın Belen ilçesinde ilkokul öğrencilerine yönelik "Su Savaşı Günü" etkinliği düzenlendi.
Hatay'ın Belen ilçesinde ilkokul öğrencilerine yönelik "Su Savaşı Günü" etkinliği düzenlendi.
Gazi Abdurrahman Paşa İlkokulu'nun bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler ellerindeki su tabancaları ve su balonlarıyla birbirlerine su attı.
Etkinliğe öğretmenler ile öğrenci velileri de katıldı.
Okul Müdürü Mehmet Dönmez, gazetecilere, öğrencilere yönelik sosyal etkinliklerin yapılmasına özen gösterdiklerini söyledi.
"Su Savaşı Günü" etkinliğinde öğrenciler uzun süre eğlendi.
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