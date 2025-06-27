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        Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 18:37 Güncelleme: 27.06.2025 - 18:51
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        Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Yeşil Mahallesi'nde Kırmızıburun ve Çökek yaylaları arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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