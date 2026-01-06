Dörtyol'da zabıta ekipleri fırınları denetledi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde zabıta ekiplerince fırınlara yönelik denetim yapıldı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde zabıta ekiplerince fırınlara yönelik denetim yapıldı.
Dörtyol Belediyesinin açıklamasına göre, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla fırınlar denetlendi.
İş yerlerinin hijyen standartlarını inceleyen zabıta ekipleri, satışa sunulan ürünlerin gramajını ve son kullanma tarihini kontrol etti.
Ekipler, hijyen ve gramaj standartlarına uymayan 4 fırın hakkında tutanak tuttu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.