        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Dörtyol'da zabıta ekipleri fırınları denetledi

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde zabıta ekiplerince fırınlara yönelik denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 15:51 Güncelleme: 06.01.2026 - 15:51
        Dörtyol Belediyesinin açıklamasına göre, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla fırınlar denetlendi.

        İş yerlerinin hijyen standartlarını inceleyen zabıta ekipleri, satışa sunulan ürünlerin gramajını ve son kullanma tarihini kontrol etti.

        Ekipler, hijyen ve gramaj standartlarına uymayan 4 fırın hakkında tutanak tuttu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

