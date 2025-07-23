Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da depremzede kadınların el emeği ürünleri tüketiciyle buluşturuluyor

        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'ın Payas ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle ara verdikleri kooperatif çalışmalarına Valiliğin desteğiyle yeniden başlayan kadınlar, el birliğiyle hazırladıkları yöreye özgü ürünleri satarak gelir elde ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 11:17 Güncelleme: 23.07.2025 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da depremzede kadınların el emeği ürünleri tüketiciyle buluşturuluyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'ın Payas ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle ara verdikleri kooperatif çalışmalarına Valiliğin desteğiyle yeniden başlayan kadınlar, el birliğiyle hazırladıkları yöreye özgü ürünleri satarak gelir elde ediyor.

        Kentin yöresel lezzetlerinin tanıtılması ve kadınlara gelir oluşturulması hedefiyle 2020'de Karbeyaz Mahallesi'nde Payas Emekçi Kadınlar Kooperatifi kuruldu.

        Kooperatif bünyesinde hazırladıkları ürünleri tüketicilerle buluşturan kadınlar, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle çalışmalarına ara verdi.

        Kadın üreticilerin desteklenmesi için Hatay Valiliğince başlatılan "Hayat Hatay Projesi"nin desteğiyle yeniden faaliyete geçen kooperatif, 17 üyeye ulaştı.

        Her gün kooperatifteki atölyenin yolunu tutan depremzede kadınlar, gül, turunç kabuğu, karpuz ve nar reçeli hazırlıyor.

        Çalışmalarında köknar kozalağı şurubu, nar ekşisi, tuzlu yoğurt ve salça gibi yöresel lezzetlere de yer veren kadınlar, proje kapsamında oluşturulan internet sitesi ve platformlar aracılığıyla sattıkları ürünlerden gelir elde ediyor.

        - "Tonlarca sebze ve meyveyi işleyip 'Hayat Hatay' üzerinden satabiliyoruz"

        Payas Emekçi Kadınlar Kooperatifi Başkanı Aysel Erdem, AA muhabirine, kooperatifin hem kadınlara hem de çiftçilere katkı sağladığını söyledi.

        Tüketicilerin ürünlere ilgi gösterdiğini belirten Erdem, "İlk başlarda 300-400 kilogramlık ürünler alıyorduk. Şimdi tonlarca sebze ve meyveyi işleyip 'Hayat Hatay' üzerinden satabiliyoruz. Kooperatifi büyütüp daha fazla kadına istihdam sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

        Erdem, kooperatiflerini yeniden işler hale getiren proje sayesinde kadınların hem depremin olumsuz etkilerinden uzaklaştığını hem de para kazandığını anlattı.

        - "Burada öz güvenim yerine geldi"

        Kooperatif üyelerinden 38 yaşındaki Yeliz Kurt, reçel yapımında görev aldığını ifade ederek, "Burada öz güvenim yerine geldi. Yaptığımız reçelleri satıyor, aile bütçesine katkıda bulunuyoruz. Atölyede çalışırken kendimize geliyoruz ve arkadaşlarımızla güzel vakit geçiriyoruz." diye konuştu.

        42 yaşındaki Ayşe Erol da atölyede mesai harcayarak depremin izlerini unutmaya çalıştığını, kazancıyla 4 çocuğunun eğitim masraflarını karşıladığını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        Washington Post'tan "beklenen İstanbul depremi" haberi
        Washington Post'tan "beklenen İstanbul depremi" haberi
        Denizlerde sıcaklık 30 dereceyi aştı!
        Denizlerde sıcaklık 30 dereceyi aştı!
        Beşiktaş, Shakhtar'ı ağırlayacak!
        Beşiktaş, Shakhtar'ı ağırlayacak!
        Çınar ağacı faciasında ikinci ölüm!
        Çınar ağacı faciasında ikinci ölüm!
        Sigara içene de ceza geliyor
        Sigara içene de ceza geliyor
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Tekerlekli sandalyedeki kadına şiddet!
        Tekerlekli sandalyedeki kadına şiddet!
        Trump'tan Obama'ya: Vatan haini
        Trump'tan Obama'ya: Vatan haini
        İsrailli bakandan skandal paylaşım
        İsrailli bakandan skandal paylaşım
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Askerlik dönüşü işsizlik maaşı
        Askerlik dönüşü işsizlik maaşı
        Galatasaray'ın Tete davasında karar çıktı!
        Galatasaray'ın Tete davasında karar çıktı!
        Semih Kılıçsoy Çizme yolcusu!
        Semih Kılıçsoy Çizme yolcusu!
        Sakarya'daki yangından geriye kalan...
        Sakarya'daki yangından geriye kalan...
        Rusya ve Ukrayna İstanbul'da bir araya gelecek
        Rusya ve Ukrayna İstanbul'da bir araya gelecek
        Bu yöntemlerle uykusuz yaz gecelerine son!
        Bu yöntemlerle uykusuz yaz gecelerine son!
        Asansörde neden hep aynalar olur?
        Asansörde neden hep aynalar olur?
        Topçular Kulübü'nün 4. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 4. bölümü yayında!

        Benzer Haberler

        Hatay'da klima ünitesi hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuk...
        Hatay'da klima ünitesi hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuk...
        Hatay'da babası tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti
        Hatay'da babası tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti
        Kavgayı ayırmaya çalışan 1 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan 7 şüpheli yak...
        Kavgayı ayırmaya çalışan 1 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan 7 şüpheli yak...
        Hatay'da bıçaklı kavgada yaşamını yitiren kişinin cenazesi defnedildi
        Hatay'da bıçaklı kavgada yaşamını yitiren kişinin cenazesi defnedildi
        Kavgayı ayırmaya çalışan 1 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan 7 şüpheli yak...
        Kavgayı ayırmaya çalışan 1 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan 7 şüpheli yak...
        Hatay'da uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü öldü
        Hatay'da uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü öldü