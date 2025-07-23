Hatay'da depremzede kadınların el emeği ürünleri tüketiciyle buluşturuluyor

ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'ın Payas ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle ara verdikleri kooperatif çalışmalarına Valiliğin desteğiyle yeniden başlayan kadınlar, el birliğiyle hazırladıkları yöreye özgü ürünleri satarak gelir elde ediyor.

Kentin yöresel lezzetlerinin tanıtılması ve kadınlara gelir oluşturulması hedefiyle 2020'de Karbeyaz Mahallesi'nde Payas Emekçi Kadınlar Kooperatifi kuruldu.

Kooperatif bünyesinde hazırladıkları ürünleri tüketicilerle buluşturan kadınlar, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle çalışmalarına ara verdi.

Kadın üreticilerin desteklenmesi için Hatay Valiliğince başlatılan "Hayat Hatay Projesi"nin desteğiyle yeniden faaliyete geçen kooperatif, 17 üyeye ulaştı.

Her gün kooperatifteki atölyenin yolunu tutan depremzede kadınlar, gül, turunç kabuğu, karpuz ve nar reçeli hazırlıyor.

Çalışmalarında köknar kozalağı şurubu, nar ekşisi, tuzlu yoğurt ve salça gibi yöresel lezzetlere de yer veren kadınlar, proje kapsamında oluşturulan internet sitesi ve platformlar aracılığıyla sattıkları ürünlerden gelir elde ediyor.

- "Tonlarca sebze ve meyveyi işleyip 'Hayat Hatay' üzerinden satabiliyoruz"

Payas Emekçi Kadınlar Kooperatifi Başkanı Aysel Erdem, AA muhabirine, kooperatifin hem kadınlara hem de çiftçilere katkı sağladığını söyledi.

Tüketicilerin ürünlere ilgi gösterdiğini belirten Erdem, "İlk başlarda 300-400 kilogramlık ürünler alıyorduk. Şimdi tonlarca sebze ve meyveyi işleyip 'Hayat Hatay' üzerinden satabiliyoruz. Kooperatifi büyütüp daha fazla kadına istihdam sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

Erdem, kooperatiflerini yeniden işler hale getiren proje sayesinde kadınların hem depremin olumsuz etkilerinden uzaklaştığını hem de para kazandığını anlattı.

- "Burada öz güvenim yerine geldi"

Kooperatif üyelerinden 38 yaşındaki Yeliz Kurt, reçel yapımında görev aldığını ifade ederek, "Burada öz güvenim yerine geldi. Yaptığımız reçelleri satıyor, aile bütçesine katkıda bulunuyoruz. Atölyede çalışırken kendimize geliyoruz ve arkadaşlarımızla güzel vakit geçiriyoruz." diye konuştu.