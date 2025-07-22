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        Hatay'da bıçaklı kavgada yaşamını yitiren kişinin cenazesi defnedildi

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde trafik kazası sonrası çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 17:51 Güncelleme: 22.07.2025 - 17:51
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        Hatay'da bıçaklı kavgada yaşamını yitiren kişinin cenazesi defnedildi
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde trafik kazası sonrası çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağa verildi.

        Yeşilköy Mahallesi'nde dün iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanması sonucu yaşamını yitiren 35 yaşındaki Alkan Ergin'in cenazesi, Asri Mezarlığı'na götürüldü.

        Kılınan cenaze namazının ardından Ergin'in naaşı defnedildi.

        Cenaze törenine, Ergin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün, Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay ile CHP İl Başkanı Hakan Tiryaki de katıldı.

        Trafik kazası sonrası iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan Alkan Ergin'in ölmesi, 3 kişinin de yaralanmasına ilişkin 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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