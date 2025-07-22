Hatay'da bıçaklı kavgada yaşamını yitiren kişinin cenazesi defnedildi

Trafik kazası sonrası iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan Alkan Ergin'in ölmesi, 3 kişinin de yaralanmasına ilişkin 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Cenaze törenine, Ergin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün, Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay ile CHP İl Başkanı Hakan Tiryaki de katıldı.

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