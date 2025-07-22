Hatay'da kafede çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Samandağ ilçesindeki kafede çıkan yangın itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Hatay'ın Samandağ ilçesindeki kafede çıkan yangın itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Deniz Mahallesi'ndeki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında kafede hasar oluştu.
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