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        Hatay'da kafede çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Samandağ ilçesindeki kafede çıkan yangın itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 12:39 Güncelleme: 22.07.2025 - 12:39
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        Hatay'da kafede çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın Samandağ ilçesindeki kafede çıkan yangın itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Deniz Mahallesi'ndeki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında kafede hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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