        Hatay'da öksüz ve yetim çocuklar trafik denetimine katıldı

        Hatay'da öksüz ve yetim çocuklar trafik denetimine katıldı

        Hatay'da "Yüreğimizdeki Işık" projesiyle desteklenen öksüz ve yetim çocuklar, polis ekipleriyle trafik denetimine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 18:20 Güncelleme: 28.01.2026 - 18:20
        Hatay'da öksüz ve yetim çocuklar trafik denetimine katıldı
        Hatay Valiliği tarafından yürütülen proje kapsamında 15 öksüz ve yetim çocuk, İskenderun-Antakya kara yolunda uygulama yapan ekiplere eşlik etti.

        Polis üniforması giyen çocuklar, ekiplerle trafik denetimi yaptı.

        Çocuklar, uygulama noktasında durdurulan araçlardaki kişilere çikolata ve kolonya ikram etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

