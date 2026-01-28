İskenderun ilçesinde 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde üst aramasında 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cırtıman Mahallesi'ndeki denetim sırasında durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.
Üst aramasında 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı, gözaltına alındı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
