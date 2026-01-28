Hatay'da yangın çıkan 2 katlı binada mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yangın çıkan 2 katlı binada mahsur kalan 5'i çocuk 7 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Özerli Mahallesi'ndeki binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Binada mahsur kalan 5'i çocuk 7 kişiyi dışarı çıkaran itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangının hasara neden olduğu binada soğutma çalışması yapıldı.

