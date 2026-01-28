Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da yangın çıkan 2 katlı binada mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yangın çıkan 2 katlı binada mahsur kalan 5'i çocuk 7 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 09:50 Güncelleme: 28.01.2026 - 09:50
        Özerli Mahallesi'ndeki binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Binada mahsur kalan 5'i çocuk 7 kişiyi dışarı çıkaran itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

        Yangının hasara neden olduğu binada soğutma çalışması yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

