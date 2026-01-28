Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da 43 yıl 10 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Hatay'da hakkında 43 yıl 10 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

        Giriş: 28.01.2026 - 09:14 Güncelleme: 28.01.2026 - 09:14
        Hatay'da 43 yıl 10 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Hatay'da hakkında 43 yıl 10 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "hırsızlık", "mala zarar verme", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermi satın alma", "trafiği tehlikeye düşürme" ile "tutuklu ve hükümlünün kaçması" suçlarından aranan S.Ş'nin İskenderun ilçesindeki adresini tespit etti.


        Polis ekiplerince yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

