Hatay'da 43 yıl 10 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Hatay'da hakkında 43 yıl 10 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü polis ekiplerince yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "hırsızlık", "mala zarar verme", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermi satın alma", "trafiği tehlikeye düşürme" ile "tutuklu ve hükümlünün kaçması" suçlarından aranan S.Ş'nin İskenderun ilçesindeki adresini tespit etti. Polis ekiplerince yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

