Hatayspor, 4 futbolcuyu daha transfer etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 4 oyuncuyu daha kadrosuna kattı. Bordo-beyazlı kulüp, FIFA'nın verdiği transfer yasağı cezasının kalkmasının ardından ilk olarak orta saha oyuncusu Muhammed Gönülaçar'ı renklerine bağladı. Hatay ekibinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Birhan Vatansever, Seyit Gazanfer, Rakhim Chaadaev ve Sharif Osman'la da anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.