Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay Valisi Masatlı, Yeşilay Şube Başkanı Kuyubaşıoğlu'nu kabul etti

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Yeşilay Hatay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu'nu makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 16:27 Güncelleme: 27.01.2026 - 16:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay Valisi Masatlı, Yeşilay Şube Başkanı Kuyubaşıoğlu'nu kabul etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Yeşilay Hatay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu'nu makamında kabul etti.

        Kuyubaşıoğlu, ziyarette, bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalarla ilgili Vali Masatlı'ya bilgi verdi.

        Masatlı da Yeşilay Hatay Şubesine çalışmalarında başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2025 hedeflerimize ulaştığımız yıl oldu
        2025 hedeflerimize ulaştığımız yıl oldu
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Yıllar sonra aynı kaderi paylaştı
        Yıllar sonra aynı kaderi paylaştı
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"
        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"
        Sürüden ayrılan penguen markaları da etkisi altına aldı
        Sürüden ayrılan penguen markaları da etkisi altına aldı
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!

        Benzer Haberler

        BtcTurk ve Hayata Destek'ten Hatay'daki kadınlara mikro hibe desteği
        BtcTurk ve Hayata Destek'ten Hatay'daki kadınlara mikro hibe desteği
        Amanos Dağları'nın eteklerindeki yıpranan Türk bayrağı değiştirildi
        Amanos Dağları'nın eteklerindeki yıpranan Türk bayrağı değiştirildi
        Hatay'da gazeteci yetiştiren akademisyenler AA'nın "Yılın Kareleri" oylamas...
        Hatay'da gazeteci yetiştiren akademisyenler AA'nın "Yılın Kareleri" oylamas...
        Erzin'de hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
        Erzin'de hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
        Erzin'de kasten yaralama şüphelisi tutuklandı
        Erzin'de kasten yaralama şüphelisi tutuklandı
        Otogarda bir anda yere yığılan kadına güvenlikten hayat kurtaran müdahale
        Otogarda bir anda yere yığılan kadına güvenlikten hayat kurtaran müdahale