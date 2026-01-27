Amanos Dağları'nın eteklerindeki yıpranan Türk bayrağı değiştirildi
Hatay'da jandarma ve orman ekipleri, Amanos Dağları eteklerindeki yıpranan Türk bayrağını değiştirdi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ve orman ekipleri, iklim koşullarına bağlı yıpranan bayrağı değiştirmek için Hassa ilçesi Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki 950 rakımlı bölgeye çıktı.
Ekipler, yıpranan bayrağı indirerek, yerine 3 metreye 4,5 metre ebadındaki yeni Türk bayrağını göndere çekti.
Bayrağın yenilenme anları, dronla kayda alındı.
