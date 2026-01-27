Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Amanos Dağları'nın eteklerindeki yıpranan Türk bayrağı değiştirildi

        Hatay'da jandarma ve orman ekipleri, Amanos Dağları eteklerindeki yıpranan Türk bayrağını değiştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 11:57 Güncelleme: 27.01.2026 - 11:57
        Amanos Dağları'nın eteklerindeki yıpranan Türk bayrağı değiştirildi
        Hatay'da jandarma ve orman ekipleri, Amanos Dağları eteklerindeki yıpranan Türk bayrağını değiştirdi.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ve orman ekipleri, iklim koşullarına bağlı yıpranan bayrağı değiştirmek için Hassa ilçesi Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki 950 rakımlı bölgeye çıktı.

        Ekipler, yıpranan bayrağı indirerek, yerine 3 metreye 4,5 metre ebadındaki yeni Türk bayrağını göndere çekti.

        Bayrağın yenilenme anları, dronla kayda alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

