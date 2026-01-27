Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatayspor, orta saha oyuncusu Muhammed Gönülaçar'ı transfer etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, orta saha oyuncusu Muhammed Gönülaçar'ı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 17:45 Güncelleme: 27.01.2026 - 17:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatayspor, orta saha oyuncusu Muhammed Gönülaçar'ı transfer etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, orta saha oyuncusu Muhammed Gönülaçar'ı kadrosuna kattı.

        Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, 31 yaşındaki Muhammed Gönülaçar ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Bu anlaşmanın camiamıza ve futbolcumuza hayırlı olmasını diliyor, bordo-beyaz formamız altında başarılar temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2025 hedeflerimize ulaştığımız yıl oldu
        2025 hedeflerimize ulaştığımız yıl oldu
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        27 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        27 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"
        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!

        Benzer Haberler

        Hatay Valisi Masatlı, Yeşilay Şube Başkanı Kuyubaşıoğlu'nu kabul etti
        Hatay Valisi Masatlı, Yeşilay Şube Başkanı Kuyubaşıoğlu'nu kabul etti
        BtcTurk ve Hayata Destek'ten Hatay'daki kadınlara mikro hibe desteği
        BtcTurk ve Hayata Destek'ten Hatay'daki kadınlara mikro hibe desteği
        Amanos Dağları'nın eteklerindeki yıpranan Türk bayrağı değiştirildi
        Amanos Dağları'nın eteklerindeki yıpranan Türk bayrağı değiştirildi
        Hatay'da gazeteci yetiştiren akademisyenler AA'nın "Yılın Kareleri" oylamas...
        Hatay'da gazeteci yetiştiren akademisyenler AA'nın "Yılın Kareleri" oylamas...
        Erzin'de hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
        Erzin'de hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
        Erzin'de kasten yaralama şüphelisi tutuklandı
        Erzin'de kasten yaralama şüphelisi tutuklandı